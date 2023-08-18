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Польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною
Наразі потяг курсує від Сянока до станції Устрики Долішні, що неподалік кордону з Україною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Останній раз регіональні потяги з Сянока до Хирова курсували у 2010 році, потім їх призупинили через контрабандистів 

Польський залізничий перевізник SKPL Cargo планує запустити рейси за маршрутом від польського Сянока до українського Хирова на Львівщині. Про це пише Rynek Kolejowy.

Перевізник повідомляє про готовність запустити три щоденні пари транскордонних поїздів Сянок – Хиров – Сянок у період з 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року.

Останній раз регіональні потяги з Сянока до Хирова курсували у 2010 році. Потім їх призупинили Przewozy Regionalne, які не могли впоратися з контрабандистами.

Наразі SKPL Cargo курсує на залізничній лінії №108 від Сянока до станції Устрики Долішні, що неподалік кордону з Україною.

Нагадаємо, найбільший у центральній Європі приватний залізничний перевізник хоче працювати в Україні – до Європи буде добиратись дешевше: чеський перевізник анонсував нові потяги з України.

До слова, «Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів на популярні напрямки: розклад.

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Теги: потяг Польща кордон

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