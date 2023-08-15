Президент Польщі пообіцяв масштабні зміни в армії

Дуда анонсував реорганізацію системи управління польською армією

Президент Польщі Анджей Дуда анонсував реорганізацію системи управління польською армією. Про це він заявив після церемонії нагородження понад 20 генералів різних військ країни, пише TVPworld.

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Зокрема передбачається створення Командування об'єднаних сил та відтворення командувань певних військ. За словами президента Польщі, існує потреба уніфікації системи командування. Дуда уточнив, що «в результаті змін буде створено Командування об'єднаних сил, яке куруватиме начальник Генштабу».

Польський президент додав, що «будуть переглянуті органи керівництва військ у Збройних силах, які відповідають за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування військ», «їх загальна структура буде аналогічна вже діючим у мирний час та під час війни, але це підвищить ефективність».

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«Готується другий етап організації нової системи керівництва і командування польськими військовими. Так, робота просувається до завершення. Ми не маємо сумнівів, що потрібні суттєві структурні зміни», – вважає Анджей Дуда.

Він додав: всі знають, що зараз важкий час, час великих викликів. «Але це також час глибокого аналізу та глибоких роздумів про державні справи, особливо державну безпеку».

Тому, зазначив він, проводиться багато навчань. «Ми дуже багато тренуємося, аналізуємо. Навчання відбуваються навіть на найвищому рівні державної влади, не тільки у військових комендатурах, не тільки на полігонах», – зазначив він.

Нагадаємо, Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі. Про це заявив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Коденя (Люблінське воєводство) на кордоні з Білоруссю, писало Polskie Radio.

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За словами Качинського, у країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох, шість із них будуть бойовими, а сьома – резервною. «Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова – шоста дивізія», – розповів він.

Качинський також наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.