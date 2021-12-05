Помер працівник Бурштинської ТЕС, який отримав опіки під час аварії

Стан інших потерпілих стабільний, загрози життю немає

Працівник Бурштинської ТЕС, який отримав опіки під час аварії на станції, помер у реанімації. Про це ТЕС повідомила у Facebook.

«Працівник Бурштинської ТЕС, що отримав опіки під час викиду пару, помер у реанімації. 28 листопада через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла машиніст-обхідник котельного устаткування Бурштинської ТЕС отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що попри оперативні дії медиків, отримані ушкодження були несумісні з життям.

У Бурштинській ТЕС також додали, що стан інших потерпілих стабільний, загрози життю немає.

Раніше ЗМІ повідомили, що компанія з холдингу ДТЕК не пустила з перевіркою Державну екологічну інспекцію на місце аварії, яку місцеві жителі зафіксували 1 листопада на Бурштинській ТЕС («ДТЕК Західенерго») в Івано-Франківській області. При цьому незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку.

У компанії ДТЕК Енерго зазначили, що жодного негативного пливу на навколишнє середовище в результаті пориву колектору промливневих вод на території колишньої пожежної частини ВПЧ-12 поблизу Бурштинської ТЕС виявлено не було.