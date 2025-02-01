Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні

Президент наголосив, що критично важливо, аби санкції проти РФ були сильними

Порушення санкцій запроваджених проти Росії, має трактуватися, як співучасть у війні. Той, хто допомогає росіянам знищувати життя, має за це відповідати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 лютого.

Голова держави зазначив, що тільки в ніч на 1 лютого ворог застосував 165 ракет та дронів різних типів для атаки по Україні. Зокрема, під ударами були Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.

Він сказав, що ворогу не вдалося б завдавати такої шкоди, якщо б вороже озброєння не мало компоненти виробництва інших країн, зокрема, їх мають «Шахеди» і ракети.

«Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії – усі ці «Іскандери», «Калібри» та інші засоби для убивств – це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка. Без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів», – сказав Зеленський.

У зв'язку з цим президент наголосив, що критично важливо, аби санкції проти РФ були сильними і такими, що їх не обійти за будь-яких обставин.

«Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати», – резюмував голова держави.

Нагадаємо, сьогодні вночі під час тривоги окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог атакував енергетику. Крім того, є влучання у багатоповерхівку. Там ракета знесла весь під’їзд. Триває рятувальна операція.

На Київщині шахеди потрощили будинки та спричинили пожежі. У низці областей запроваджено аварійні відключення.

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.