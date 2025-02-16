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Росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ: без тепла залишилось 46 тис. абонентів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ: без тепла залишилось 46 тис. абонентів
Миколаївська ТЕЦ
фото з відкритих джерел

Мер Миколаєва заявив, що декілька діб тепла точно не буде. Містянам слід до цього підготуватись

Внаслідок нічної атаки по Миколаєву було пошкоджено теплову електростанцію. Через це без тепла залишилось 46 тис. абонентів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У ніч на 16 лютого росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів.

«Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні», – написав він.

Зазначається, що у місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності та розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

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фото: ДСНС

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що працівники «Миколаївської ТЕЦ» і «Миколаївоблтеплоенерго» працюють над тим, аби налагодити альтернативне опалення для житлових будинків.

«Завдяки Данії у нас є модульні котельні на біопаливі, тому вже розпочали перепідключення трьох лікарень до них. Важливо розуміти, що цими днями очікується похолодання», – додав Сєнкевич.

Він закликав містян ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно багато обігрівачів, аби енергосистема не перевантажилась. Та додав, що треба бути готовими до того, що декілька діб тепла точно не буде. 

До слова, в Україні можуть з’явитись теплоелектроцентралі, які використовуватимуть як пальне перероблене сміття. Наразі обирають громади для будівництва. Зазначається, що головними критеріями відбору громад є подібна кількість населення та наявність сміттєпереробки.

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Теги: ТЕЦ опалення Миколаїв ракетна атака

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