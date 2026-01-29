Київські школи відновлюють навчання: названо дату

Рішення про відновлення навчання ухвалили на постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

З 2 лютого в комунальних закладах освіти Києва відновлюють навчання. Кожен заклад самостійно визначатиме формат освітнього процесу. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає «Главком».

Заклади освіти, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічним колективом, – очному або дистанційному, залежно від рішення педагогічної ради.

«У разі виникнення надзвичайної ситуації та потреби в роботі опорних пунктів такі заклади переходитимуть у режим роботи опорних пунктів, а освітній процес переводитимуть у дистанційний режим. Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради, а до 30 січня керівники шкіл поінформують про це батьків та учнів. Натомість родини матимуть можливість обрати той формат участі в освітньому процесі, який є для них найбільш комфортним і безпечним», – йдеться у повідомленні.

Рішення про відновлення навчання ухвалили на постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після оцінки стану освітньої сфери міста та з урахуванням наслідків пошкоджень енергосистеми внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, що з 19 січня у столичних школах було продовжено канікули до 1 лютого. Утім навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня. «Із 19 січня у столичних школах – канікули до 1 лютого. Таке рішення, відповідно до постанови уряду, обговорили на Раді оборони міста Києва. Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня», – наголосив Кличко.