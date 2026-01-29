Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київські школи відновлюють навчання: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київські школи відновлюють навчання: названо дату
Заклади освіти, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічним колективом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рішення про відновлення навчання ухвалили на постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

З 2 лютого в комунальних закладах освіти Києва відновлюють навчання. Кожен заклад самостійно визначатиме формат освітнього процесу. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає «Главком».

Заклади освіти, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічним колективом, – очному або дистанційному, залежно від рішення педагогічної ради.

«У разі виникнення надзвичайної ситуації та потреби в роботі опорних пунктів такі заклади переходитимуть у режим роботи опорних пунктів, а освітній процес переводитимуть у дистанційний режим. Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради, а до 30 січня керівники шкіл поінформують про це батьків та учнів. Натомість родини матимуть можливість обрати той формат участі в освітньому процесі, який є для них найбільш комфортним і безпечним», – йдеться у повідомленні.

Рішення про відновлення навчання ухвалили на постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після оцінки стану освітньої сфери міста та з урахуванням наслідків пошкоджень енергосистеми внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, що з 19 січня у столичних школах було продовжено канікули до 1 лютого. Утім навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня. «Із 19 січня у столичних школах – канікули до 1 лютого. Таке рішення, відповідно до постанови уряду, обговорили на Раді оборони міста Києва. Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня», – наголосив Кличко.

Теги: школа Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Кличка, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
Сьогодні, 18:58
Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру
Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру
27 сiчня, 15:05
Кияни у наметі Червоного Хреста
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
26 сiчня, 16:44
Через знеструмлення у Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
Через знеструмлення у Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
21 сiчня, 16:22
Київський костел святого Миколая став «теплим куточком» для містян
Київський костел святого Миколая став «теплим куточком» для містян
18 сiчня, 12:19
Сполохані вибухами птахи над багатоповерхівками у Києві
У Києві лунають вибухи, працює ППО
14 сiчня, 09:50
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
13 сiчня, 01:40
Росія готує дітей до бойових дій
Розвідка: РФ інтегрує підготовку з БпЛА у систему фізичного виховання
1 сiчня, 15:58
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
30 грудня, 2025, 15:54

Новини

Київські школи відновлюють навчання: названо дату
Київські школи відновлюють навчання: названо дату
Смерть 90-річної киянки: головний рабин України розповів про жінку
Смерть 90-річної киянки: головний рабин України розповів про жінку
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
На Київщині водолази дістали з озера вибухонебезпечний предмет
На Київщині водолази дістали з озера вибухонебезпечний предмет
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів
Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua