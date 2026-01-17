Головна Країна Події в Україні
Віталій Кім розповів, коли він очікує на завершення війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Віталій Кім розповів, коли він очікує на завершення війни
Кім вважає, що після завершення війни економіка країни матиме шанс не просто відновитись, а набути неабиякої сили
фото: скріншот із відео

Після зупинки війни до України приїде багато іноземних інвесторів

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім має великі сподівання на 2026 рік для України. Йдеться не тільки про завершення війни та вибори. Як інформує «Главком», про це він розповів в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук. За словами Кіма, спираючись на досвід відбудови Німеччини після Другої світової, Україна теж має шанс повторити успіх.

«У 2026 я очікую зупинку війни, виборів, реалізацію плана Маршалла по Україні. У нас буде один шанс, коли в Україну приїдуть інвестори, і його не можна проґавити», – каже Кім.

За його словами, після зупинки війни до нашої країни приїде багато іноземних інвесторів. Вони будуть дивитись, куди вкласти свої гроші, які стартапи купити тощо. Зараз вже є інтерес до зброї, воєнних технологій, але під час війни вони його не реалізують.

Кім вважає, що цей шанс після завершення війни Україна має використати на повну. Адже економіка країни матиме шанс не просто відновитись, а набути неабиякої сили.

«Нам треба не проґавити цей час. Не проґавити з точки зору роботи, корупції, щоб не було такого, що вони приїхали і поїхали звідси», – пояснює голова Миколаївської адміністрації.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що проти масової участі військових у політиці після війни, незважаючи на високий суспільний запит на такі фігури, як Залужний, Буданов чи Білецький. Кім закликав військовослужбовців «не йти в політику й не піддаватися на пропозиції» політичних партій. Також Кім визнав, що в суспільстві існує логічний психологічний запит на обрання тих, хто захищає країну.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА озвучив свій особистий часовий діапазон, у якому, на його думку, може настати завершення збройної агресії

