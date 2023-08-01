Обстріл Харкова: обласна прокуратура показала наслідки
Влучання були на території одного з навчальних закладів та по будівлі одного зі спортивних об'єктів
У ніч на 1 серпня російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе. Безпілотні апарати було запущено з Білгородської області Росії. Про це повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформація про це розповсюдилася у соціальних мережах.
«Влучання були на території одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного зі спортивних об'єктів у Шевченківському районі», - зазначив він.
У Шевченківському районі поранений охоронець спортивного об'єкта, його госпіталізували.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 серпня Харків російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе. У результаті обстрілу була поранена одна людина.
Також один з дронів знищив два поверхи одного з гуртожитків.
Нагадаємо, що зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.
Також повідомлялося, що у Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ.
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