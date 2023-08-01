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Обстріл Харкова: обласна прокуратура показала наслідки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обстріл Харкова: обласна прокуратура показала наслідки
Російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе
фото: Telegram

Влучання були на території одного з навчальних закладів та по будівлі одного зі спортивних об'єктів

У ніч на 1 серпня російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе. Безпілотні апарати було запущено з Білгородської області Росії. Про це повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформація про це розповсюдилася у соціальних мережах.

«Влучання були на території одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного зі спортивних об'єктів у Шевченківському районі», - зазначив він.

У Шевченківському районі поранений охоронець спортивного об'єкта, його госпіталізували. 

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 серпня Харків російські війська вдарили по Харкову дронами-камікадзе. У результаті обстрілу була поранена одна людина. 

Також один з дронів знищив два поверхи одного з гуртожитків

Нагадаємо, що зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ.

Теги: Харків прокуратура ракета

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