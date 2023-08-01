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Кривий Ріг у жалобі: яка ситуація в місті після ракетного удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кривий Ріг у жалобі: яка ситуація в місті після ракетного удару
У результаті удару зруйновано з четвертого по дев'ятий поверхи будинку
фото з відкритих джерел

Комунальні служби продовжують усунення наслідків ударів по Кривому Рогу

Сьогодні, 1 серпня, у Кривому Розі день жалоби за жертвами вчорашнього ракетного удару окупантів, який забрав життя шістьох людей. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Мер поінформував, що станом на ранок 1 серпня у лікарнях міста перебуває 19 поранених, із них двоє дітей. Їм надається вся необхідна допомога. Загальна кількість постраждалих зросла до 81.

Вілкул повідомив, що сьогодні штаби з надання допомоги мешканцям постраждалих квартир та будинків працюють з 8:30 до 18:00.

Адреси штабів:

  • Криворізька гімназія №60 на вул. Українська,
  • біля будівлі КТРА на проспекті Поштовий.

«Комунальні служби продовжують усунення наслідків ударів, задіяно всю необхідну техніку та 15 оперативних бригад. Вже вчора ввечері подано воду та електроенергію на постраждалу дев'ятиповерхівку», – поінформував Вілкул.

Нагадаємо, зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Станом на 19:00 31 липня у Кривому Розі було завершено пошуково-рятувальну операцію.

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Повідомлялося, що загинуло шестеро людей, 75 дістали поранення. Врятовано трьох осіб, з яких 10-річна дитина

Відомо, що російські загарбники атакували Кривий Ріг за допомогою балістичних ракет «Іскандер», запуск проводили з тимчасово окупованого Джанкоя.

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Теги: Кривий Ріг ракета війна росія окупанти

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