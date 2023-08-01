Кривий Ріг у жалобі: яка ситуація в місті після ракетного удару

У результаті удару зруйновано з четвертого по дев'ятий поверхи будинку

Комунальні служби продовжують усунення наслідків ударів по Кривому Рогу

Сьогодні, 1 серпня, у Кривому Розі день жалоби за жертвами вчорашнього ракетного удару окупантів, який забрав життя шістьох людей. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер поінформував, що станом на ранок 1 серпня у лікарнях міста перебуває 19 поранених, із них двоє дітей. Їм надається вся необхідна допомога. Загальна кількість постраждалих зросла до 81.

Вілкул повідомив, що сьогодні штаби з надання допомоги мешканцям постраждалих квартир та будинків працюють з 8:30 до 18:00.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Адреси штабів:

Криворізька гімназія №60 на вул. Українська,

біля будівлі КТРА на проспекті Поштовий.

«Комунальні служби продовжують усунення наслідків ударів, задіяно всю необхідну техніку та 15 оперативних бригад. Вже вчора ввечері подано воду та електроенергію на постраждалу дев'ятиповерхівку», – поінформував Вілкул.

Нагадаємо, зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Станом на 19:00 31 липня у Кривому Розі було завершено пошуково-рятувальну операцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран







Повідомлялося, що загинуло шестеро людей, 75 дістали поранення. Врятовано трьох осіб, з яких 10-річна дитина

Відомо, що російські загарбники атакували Кривий Ріг за допомогою балістичних ракет «Іскандер», запуск проводили з тимчасово окупованого Джанкоя.