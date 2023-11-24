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Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
По населених пунктах Донецькох області росіяни здійснили 13 обстрілів
фото: Нацполіція

Ворог випустив 638 снарядів по Херсонщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (29 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів та артилерії. Також зафіксовано вибухи від некерованих авіаційних ракет (Новгород-Сіверський район). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили п'ять мінометних обстрілів. Зафіксовано 21 вибух з мінометів (14 вибухів) та артилерії (сім вибухів). Обстрілів зазнали Краснопільська та Юнаківська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади. Без наслідків.

Запорізька область

109 ударів по 22 населених пунктах області минулої доби. 100 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Ворог здійснив шість БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новоданилівці й Малим Щербакам, авіаційний удар по Новодарівці та двічі обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вночі ворог знову тероризував Нікопольщину. По району рашисти били двічі; артилерійський вогонь відкрила по Мирівській та Марганецькій громадах. Минулося без постраждалих. 25 артилерійських снарядів за вчорашній день випустив агресор по Нікопольщині. Ще три боєприпаси скинув з БпЛА. Бив по Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих і постраждалих немає.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гранів Харківського району, Бочкове, Вовчанськ Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Іванівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Вчора ворог з артилерії обстріляв с. Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено чотири приватні будинки, гараж, господарчі споруди, потерпілих немає. Вчора ворог з FVP-Дрона обстріляв с. Олександрівка Богодухівського району, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. В с. Козача Лопань Харківського району обстрілами пошкоджено чотири приватні будинки, літня кухня, гараж, сарай, паркан.

Луганщина

Окупанти обстрілювали райони Невського та Білогорівки. По Стельмахівці та Серебрянському лісу загарбники вдарили з авіації. За добу противник здійснив 139 обстрілів (533 снаряди).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 13 обстрілів. Під вогнем рашистів – сім населених пунктів: Авдіївка (житловий сектор, дитячий садочок); Курахове (район території Курахівської ТЕС); Торецьк (житловий сектор); смт Курахівка – (житловий сектор, ЦЗФ «Курахівська» ДТЕК); с. Бердичі (житловий сектор); с. Майорськ (околиці населеного пункту); с. Переїзне (околиці населеного пункту). Пошкоджено 12 житлових будинків, дитячий садочок, два цивільних автомобілі, гараж, господарча споруда.

На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА Shahed-131/136. Цієї ночі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора ворог завдавав артилерійські удари по с. Дмитрівка Куцурубської громад громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 119 обстрілів (638 снарядів), з них по м. Херсон – 13 обстрілів (91 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області. Вчора внаслідок обстрілів передмістя Херсона поранень зазнала 42-річна жінка. Внаслідок артилерійського обстрілу смт Антонівки травми отримала 51-річна жінка. Російська армія вбила літнього жителя Берислава. Вчора окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею – 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Опівдні росіяни масованим вогнем вкрили Чорнобаївку. Попередньо, обстріл вівся касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість десятків житлових будинків та господарських споруд. Від отриманих травм загинули двоє людей. Ще пʼятеро місцевих жителів – поранені. Їм надається необхідна медична допомога. Внаслідок ворожого обстрілу с. Львове поранень зазнав 50-річний чоловік. Також вчора росіяни обстріляли Херсон. Поранень зазнала 39-річна жінка, постраждали двоє дітей. До лікарні доставили 15-річного хлопчика та його 11-річну сестричку. Зараз дітям надають всю необхідну медичну допомогу. За добу по області троє людей загинули, ще 11 дістали поранення, з них двоє – діти.

До слова, триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: війна росія окупанти

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