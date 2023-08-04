Поранений ніс товариша 4 км: воїн із Буковини отримав одразу дві нагороди

У ЗСУ Микоал Котик із вересня 2022 року

Військовий отримав дві медалі за врятоване життя та військову службу

Буковинець, боєць 10 гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Микола Котик отримав одразу дві нагороди за свій хоробрий учинок. Його історію спільноті «Активна Кіцманщина» розповіла мати Оксана, пише Чернівецька обласна рада.

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У ЗСУ Котик із вересня 2022 року. Наприкінці осені потрапив на передову під Бахмут. Одного разу боєць отримав завдання – врятувати пораненого побратима.

Дорогою потрапили під обстріл. Напарник Котика загинув, захисника ж поранило в руку. Однак побратима в біді він не кинув – виніс на собі.

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Військовий отримав дві медалі за врятоване життя та військову службу.

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Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.