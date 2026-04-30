Порятунок поранених з фронту: фонд «Надія» і Валерій Дубіль передали обладнання евакуаційній місії

Волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Порятунок поранених з фронту: фонд «Надія» і Валерій Дубіль передали обладнання евакуаційній місії

Фонд «Надія» підтримує евакуаційні екіпажі – волонтери зустрічають транспорт із пораненими героями

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк зустріли евакуаційні автобуси місії «Параволан» під час рейсу із Сумського напрямку.

Фонд «Надія» на постійній основі підтримує евакуаційні екіпажі – волонтери зустрічають транспорт із пораненими героями та передають обладнання, необхідне для їх подальшої евакуації і порятунку життів. Постійну підтримку у забезпеченні екіпажів надають партнери фонду Анатолій Шкрібляк, Артем Чаплигін та Антон Бахур.

Порятунок поранених з фронту: фонд «Надія» і Валерій Дубіль передали обладнання евакуаційній місії фото 1

Під час останньої зустрічі команді «Параволан» передали портативний кисневий концентратор – обладнання, яке використовується безпосередньо під час евакуації з передової. Він забезпечує безперервну подачу кисню пораненим у дорозі та дозволяє одночасно стабілізувати бійців ще до прибуття в медичний заклад.

«Цей концентратор працює прямо в дорозі. Ми можемо одночасно подавати кисень двом пораненим і тримати їх стабільними до передачі лікарям. В умовах евакуації це критично важливо», – розповідає медикиня евакуаційної місії з позивним «Ромашка».

Із початку повномасштабного вторгнення «Параволан» здійснив близько 5 тисяч евакуаційних місій та вивіз із зони бойових дій близько 100 тисяч поранених військових, забезпечуючи їх транспортування до лікарень у безпечніших регіонах.

Порятунок поранених з фронту: фонд «Надія» і Валерій Дубіль передали обладнання евакуаційній місії фото 2

Фонд «Надія» послідовно підсилює евакуаційні команди необхідною технікою. Зокрема, передано РЕБ-обладнання, яке захищає транспорт від ворожих дронів під час руху, медичне обладнання та матеріали для стабілізації поранених на етапі евакуації, а також зарядні станції, генератори та системи супутникового зв’язку Starlink – для безперебійної роботи екіпажів, зв’язку та координації дій навіть у складних польових умовах.

Порятунок поранених з фронту: фонд «Надія» і Валерій Дубіль передали обладнання евакуаційній місії фото 3

«Евакуація – це один із найкритичніших етапів порятунку. Від того, як швидко і в яких умовах поранений доїде до лікарні, залежить його життя. Тому наше завдання – забезпечити екіпажі всім необхідним», – наголосив Валерій Дубіль.

Порятунок поранених з фронту: фонд «Надія» і Валерій Дубіль передали обладнання евакуаційній місії фото 4

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» і надалі продовжує підтримувати евакуаційні місії, адже саме ця робота щодня рятує життя тисяч українських військових.

 

