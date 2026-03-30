Зеленський спростив правила перебування іноземних волонтерів в Україні

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Документ діятиме під час воєнного стану та один рік після його закінчення
фото: Уніан (ілюстративне)

Закон передбачає тимчасове пом’якшення візових вимог для визначених категорій іноземців та осіб без громадянства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує процедури, які потрібно пройти іноземним волонтерам для перебування в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Закон передбачає тимчасове пом’якшення візових вимог для визначених категорій іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну з гуманітарною або волонтерською метою. Він дозволить залучати кваліфікованих іноземних фахівців для допомоги Україні й звільняє їх від необхідності виїжджати за кордон для оформлення документів.

Спрощення поширюються зокрема на іноземців, які працюють у філіях і представництвах гуманітарних організацій, а також на тих, які беруть участь у міжнародних чи регіональних волонтерських програмах.

Нові правила діють протягом періоду воєнного стану й один рік після його припинення або скасування.

Зеленський спростив правила перебування іноземних волонтерів в Україні фото 1

Нагадаємо, 12 березня Верховна Рада ухвалила закон №13071 про скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану. Документ усуває бюрократичні бар’єри для міжнародних організацій та сприяє швидкому залученню волонтерів і медиків з-за кордону.

