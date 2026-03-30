Зеленський спростив правила перебування іноземних волонтерів в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує процедури, які потрібно пройти іноземним волонтерам для перебування в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Закон передбачає тимчасове пом’якшення візових вимог для визначених категорій іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну з гуманітарною або волонтерською метою. Він дозволить залучати кваліфікованих іноземних фахівців для допомоги Україні й звільняє їх від необхідності виїжджати за кордон для оформлення документів.

Спрощення поширюються зокрема на іноземців, які працюють у філіях і представництвах гуманітарних організацій, а також на тих, які беруть участь у міжнародних чи регіональних волонтерських програмах.

Нові правила діють протягом періоду воєнного стану й один рік після його припинення або скасування.

Нагадаємо, 12 березня Верховна Рада ухвалила закон №13071 про скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану. Документ усуває бюрократичні бар’єри для міжнародних організацій та сприяє швидкому залученню волонтерів і медиків з-за кордону.