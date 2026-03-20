Пошкодження «Дружби»: що показують супутникові знімки

Наталія Порощук
Пожежа на обʼєкті нафтопроводу поблизу Бродів 27-29 січня 2026 року
фото: NASA firms

Шмигаль зазначав, що великих пошкоджень зазнало внутрішнє обладнання нафтопроводу

Наприкінці січня Україна призупинила транзит нафти через «Дружбу», пояснивши це пошкодженнями після російської атаки. Водночас Угорщина та Словаччина поставили ці заяви під сумнів, звинувативши Київ у нібито штучному припиненні постачання. Супутникові фото підтверджують високу ймовірність серйозного пошкодження нафтопроводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Texty.org.

Дані сервісу NASA firms, який відстежує пожежі, свідчать, що з січня 2025 року поблизу об’єкта нафтопроводу було зафіксовано лише одну пожежу – саме в дні після російського удару 27 січня 2026 року.

Оцінка масштабу руйнувань на основі Sentinel-1 станом на січень 2025 року
Крім того, за допомогою алгоритму на основі супутникових знімків Sentinel-1 видання оцінило масштаби пошкоджень і дійшло висновку, що станом на 27 січня об’єкт зазнав значних руйнувань.

«Через обмеження можливостей алгоритму ми не можемо подивитись ураження за конкретний день чи тиждень. Однак для порівняння перевірили січень 2025 року. На минулорічному знімку уражень практично немає. Зважаючи на те, що серйозних пожеж на обʼєкті протягом року не було, логічно припустити, що більша частина руйнувань приходиться саме на день атаки 27 січня 2026 року», – йдеться в аналізі.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль зазначав, що великих пошкоджень зазнало внутрішнє обладнання нафтопроводу. «Велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу, різноманітних датчиків, іншого обладнання всередині нафтопроводу була пошкоджена температурним режимом. Цього не видно ззовні, але це великий обсяг роботи. Зараз «Нафтогаз» завершує дефектацію», – сказав він.

Як уточнив міністр, російський дрон влучив в один з найбільших резервуарів, в якому на час влучання було 25 тис. куб. м нафти.

Нагадаємо, експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану нафтопроводу «Дружба», який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Перевірка відбувається на тлі занепокоєння ЄС щодо стабільності постачання нафти через цей маршрут. Фахівці мають з’ясувати масштаб пошкоджень та можливі терміни відновлення інфраструктури.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України спростувало звинувачення Будапешта про нібито небажання Києва обговорювати стан нафтопроводу «Дружба». У відомстві наголосили, що угорська сторона свідомо перетворює технічну проблему на інструмент політичного шантажу. 

