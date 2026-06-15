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Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження живої сили противника

За минулу добу зафіксовано 213 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 - із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 65 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 2

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 3

Наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове, Курилівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 4

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував десять разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 6

Окупанти здійснили 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє, Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 8

Противник атакував двічі, в районах Олександрограда та Вороного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 9

Окупанти здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Прилуки та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 10

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026 року фото 11

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1573-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ворог дрон Генштаб

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