Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС

Міністерство закордонних справ України звинуватило Угорщину в навмисній політизації технічного питання ремонту нафтопроводу

Міністерство закордонних справ України спростувало звинувачення Будапешта про нібито небажання Києва обговорювати стан нафтопроводу «Дружба». У відомстві наголосили, що угорська сторона свідомо перетворює технічну проблему на інструмент політичного шантажу. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує «Главком».

Під час свого брифінгу Георгій Тихий заявив, що Україна не чула жодного засудження з боку Угорщини щодо пошкодження нафтопроводу «Дружба» російським ударом. При цьому він додав, що замість того, щоб пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати постачання енергії, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні.

«Отже, Угорщина політизує це питання, перетворює його на політичний момент і висуває вимоги до України, що, на нашу думку, абсурдно. Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку Росії», – заявив Тихий.

За словами речника закордонного відомства, наша інфраструктура пошкоджується щодня. І навіть після пошкодження нафтопроводу «Дружба» були пошкодження інших українських трубопроводів, іншої інфраструктури, наприклад, нафтопроводу Одеса-Броди.

«Україна все це ремонтує. Але в нас немає безмежних ресурсів. Ми ведемо повномасштабну війну, яку Угорщина чомусь вирішує ігнорувати», – додав Георгій Тихий.

У Міністерстві закордонних справ України також прокоментували візит європейських контролерів на нафтопровід «Дружба». Там, заявили, що Україна не володіє жодною інформацією щодо нібито підготовки спеціальної місії Євросоюзу для моніторингу нафтопроводу. Речник міністерства додав, що раніше Єврокомісія зверталася до України з питаннями щодо приблизних термінів ремонту нафтопроводу. Але точних дат відновлення поки що немає, сторони продовжують обмінюватися інформацією про перебіг робіт.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу «Дружба». Київ прийняв пропозицію. У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.