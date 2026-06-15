Повітряні сили звернулися до українців після масованого удару по Києву

Окупанти в ніч на 15 червня вдарили по Києво-Печерській лаврі

Ігнат закликав українців не публікувати у соцмережах фотографії уламків ракет

Нічна атака російських терористів на Київ стала однією з наймасштабніших за кількістю застосованих балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише «Главком».

Під час відбиття удару українська протиповітряна оборона застосовувала зенітні ракетні комплекси Patriot. «Черговий масований обстріл Києва – один із найбільших за кількістю балістики. Протиповітряна оборона застосовує Patriot», – написав Ігнат.

Він також закликав українців не публікувати у соцмережах фотографії уламків ракет, оскільки такі матеріали активно використовує російська пропаганда.

За словами речника Повітряних сил, після нинішньої атаки в мережі почали поширювати фото фрагмента ракети Patriot, яка, ймовірно, збила російську ракету «Циркон». Згодом ці знімки підхопили російські телеграм-канали для просування фейків про нібито «самообстріл» України.

«Ось приклад, як ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів та пропаганди: чергова брехня про те, що ми самі себе обстріляли», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. За попередніми даними, ворог випустив по столиці близько трьох десятків балістичних ракет. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а також значні руйнування в різних районах міста.

У Києві після масованої російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на низці вулиць.