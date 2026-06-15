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Майже 700 повітряних цілей. Повітряні сили відзвітували після нічної атаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Майже 700 повітряних цілей. Повітряні сили відзвітували після нічної атаки
Наслідки атаки на Київщину в ніч на 15 червня
фото: ДСНС

Основним напрямком атаки став Київ. Також під ракетними ударами опинилися Дніпро та Харків

У ніч на 15 червня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог застосував 681 засіб повітряного нападу, серед яких ракети різних типів та сотні безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, Росія запустила 70 ракет і 611 безпілотників. Зокрема, йдеться про шість протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер-М» та С-400, 30 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К», а також ударні дрони Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» і безпілотники-імітатори «Пародія».

До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Основним напрямком атаки став Київ. Також під ракетними ударами опинилися Дніпро та Харків.

Станом на 08:00 українська ППО знищила або подавила 632 повітряні цілі. Серед них:

  • п'ять ракет «Циркон»;
  • 15 балістичних ракет «Іскандер-М» та С-400;
  • 30 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К»;
  • 582 безпілотники різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях. Також уламки збитих безпілотників впали на 12 об'єктах.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад два десятки отримали поранення. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста.

На Київщині наслідки удару зафіксували у Броварському, Бориспільському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. В області постраждали троє людей, серед яких дитина. Через падіння уламків і влучання спалахнули складські приміщення, приватні будинки та автомобілі.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілу в Києві також перекрили рух на низці вулиць, зокрема на вулицях Братів Зерових, Бережанській, Василя Іваниса, а також на окремих ділянках біля станції метро «Лук’янівська», у районі Пущі-Водиці та на перехресті вулиць Цитадельної та Івана Мазепи.  Також після нічного російського обстрілу в Києві тимчасово змінили рух частини громадського транспорту.

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Теги: Київ Повітряні сили ЗСУ ракетна атака обстріл балістичні ракети

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