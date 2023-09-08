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Генерал розповів, чим Україна посилила ППО для відбиття російських атак взимку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Генерал розповів, чим Україна посилила ППО для відбиття російських атак взимку
Київ посилив свою ППО німецькими системами Gepard
фото з відкритих джерел

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Україна готується до російських терористичних атак взимку на енергосистему. Для цього посилює свою протиповітряну оборону. Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв розповів в інтерв'ю Reuters.

«Ми розуміємо, що ворог не залишив своїх злочинних намірів вразити об’єкти критичної інфраструктури та завдати шкоди Україні та її економіці. Минулої зими систем ППО було менше. Зараз нам дали більше, і ефективність буде кращою», – зазначив Наєв.

Генерал повідомив, що на захисті стоять німецькі системи ППО Gepard, які мають радар з радіусом 12 км. Цього не вистачає, щоб покрити всю територію країни, тому прогалини заповнюють великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.

На думку Наєва, російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть розпочатися наприкінці вересня чи на початку жовтня.

Раніше «Укренерго» пояснило, чому в Україні не ховатимуть автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго. 

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Теги: ЗСУ Україна росія енергетика війна

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