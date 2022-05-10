Зеленський пояснив, чому поки неможлива деблокада Маріуполя

Зеленський: «Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок»

Для організації порятунку захисників Маріуполя Україна застосовує всі можливі дипломатичні інструменти, але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів. Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до парламенту Мальти.

«У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу «Азовсталь». Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна запитувала в своїх партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати і військових, і цивільних. Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, поки що немає.

«Що це означає? Ви можете повністю зрозуміти це, просто згадавши, яке значення мали у весняному мальтійському небі 1942 року британські «Спітфаєри», – підкреслив президент.

За його словами, Британія та Сполучені Штати реалізували цю місію – зі «Спітфаєрами», які змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора щодо захоплення острова.

«І зараз ми потребуємо схожої місії від наших партнерів. Щоб знищити амбіцію теперішнього агресора щодо захоплення України та інших європейських держав. Ми потребуємо літаків, гвинтокрилів, спеціальної артилерії та іншої зброї, бо зараз, як і 80 років тому, майбутнє Європи визначається на полі бою», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні ворог знову атакував завод «Азовсталь» у Маріуполі. Напередодні рашисти обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії. Відомо також, що захисники Маріуполя відновили зв'язок із польовим госпіталем, який було втрачено на певний час.

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