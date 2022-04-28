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    У Росії горить торгівельний центр (відео)

    У Росії горить торгівельний центр (відео)
    фото: 72.ru

    Площа пожежі становить майже п'ять тисяч квадратних метрів

    У Тюменській області в місті Ішим (Росія) спалахнув торгово-виставковий центр «Гагаринський». Про це повідомили в адміністрації міста, передають російські ЗМІ .

    За даними МНС, площа пожежі у російському регіоні становить майже п'ять тисяч квадратних метрів. Займання сталося на даху, людей евакуювали до прибуття пожежників.

    Як повідомила міська адміністрація на офіційній сторінці у ВКонтакті , на місце прибуло не менше шести пожежних машин, гасіння ускладнює сильний вітер. Інформації щодо постраждалих немає.

    Нагадаємо, нещодавно у Росії сталася пожежа на хімічному заводі. Також 20 квітня у самому центрі російської столиці Москві біля мерії виникла пожежа.

    Раніше пожежа спалахнула на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори». За попередніми даними, горіла територія промзони. Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії горить торгівельний центр (відео)