Зміни в системі контрактів та реагування на СЗЧ. Зеленський дав завдання Федорову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
За словами президента України, Сили оборони позбавили окупантів можливості контролювати ситуацію на фронті
фото: Офіс президента

Глава держави про майбутні ініціативи: «Заходи повинні бути такими, що реально спрацюють»

Президент України Володимир Зеленський разом з міністром оборони Михайлом Федоровим погодили завдання на найближчі тижні. Зокрема, готуються рішення про посилення української піхоти, системи контрактів в армії та реагування на випадки самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Заходи повинні бути такими, що реально спрацюють. Готуємо і рішення, щоб масштабувати експортні можливості наших виробників зброї та спільні виробництва з партнерами», – повідомив президент.

Міністр оборони доповів українському лідеру про результати всіх підрозділів на фронті. Глава держави підкреслив, що російські втрати за березень вийшли на рівень, що став найбільшим за час війни. «Тільки завдяки ударам наших дронів загинули або були важко поранені 33988 російських військових і ще 1363 окупанти були ліквідовані завдяки артилерійським та іншим ударам. Тобто вже більше 35 тис. російських втрат за місяць, і це чітко підтверджені втрати: у нас в системі є відеофіксація кожного такого ураження», – каже він.

Очільник України наголосив, що Сили оборони уразили у березні 274 російські системи ППО. «Є відчутні результати і в знищенні російських складів та військової логістики. Міністерство оборони разом зі Збройними Силами представлять суспільству детальний звіт за березень – дані, які можуть бути публічними», – зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони прокоментувало вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові. Відомство наголосило, що система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом.

До слова, Генеральний штаб ЗСУ спростив повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини.

