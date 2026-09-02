Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Його підрозділ протягом місяця залишався заблокованим російськими військовими, однак не погодився на умови окупантів

Новим командувачем став бригадний генерал Святослав Заїць, який раніше очолював 20-й армійський корпус

Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Відповідний указ глава держави підписав 2 вересня 2026 року, повідомляє «Главком».

Заїцю 38 років. Він є вихідцем із Десантно-штурмових військ. До призначення командувачем Сухопутних військ він очолював 20-й армійський корпус, який відповідає, зокрема, за оборону ділянки фронту на Дніпропетровщині. На цій посаді він перебував із квітня 2026 року.

Скриншот указу президента України

Військову кар'єру Святослав Заїць розпочав у Десантно-штурмових військах. У 2014 році, під час початку окупації Криму Росією, він перебував на півострові у складі 25-ї повітрянодесантної бригади. Заїць тоді командував розвідувальною ротою, яка налічувала близько сотні військових. Підрозділ був заблокований російськими військами, однак не прийняв умов окупантів. Згодом Заїць вивів бійців на материкову Україну.

Також Заїць свого часу командував 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, яка брала участь в обороні Мар'їнки. За даними ТСН, підлеглі характеризували його як командира, який підтримував військовослужбовців і користувався авторитетом серед командирів батальйонів.

У 2026 році, вже очолюючи 20-й корпус, Заїць робив акцент на цифровізації та роботизації війська. За даними hromadske, він ставив перед підлеглими завдання зробити корпус одним із найбільш цифровізованих у Силах оборони.

На новій посаді Заїцю доведеться керувати найбільшим видом ЗСУ та відповідати за його бойову готовність, підготовку особового складу й подальшу трансформацію Сухопутних військ.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими планує керувати Збройними Силами України та змінювати військо. Він наголосив, що головною бойовою спроможністю армії залишаються люди, а командири мають відповідати не лише за результат, а й за підлеглих.