Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени (оновлено)

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога, яка розпочалася зі східних областей та просувається на захід України.

Загроза ракетного удару у таких областях:

Луганська;

Донецька:

Харківська;

Сумська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Київська;

Чернігівська;

Житомирська;

Вінницька;

Рівненська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Волинська;

Львівська;

Закарпатська;

Івано-Франківська.

Telegram-канали повідомляють про запуск ракет х-101 стратегічним бомбардувальником Ту-95мс із акваторії Каспійського моря.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – будьте в укриттях.

Нагадаємо, що столична влада прийняла рішення, яке зобов’язує весь наземний транспорт зупинятися під час повітряної тривоги. Коли лунатиме сирена, людям доведеться виходити з тролейбусів та маршруток і бігти до найближчого укриття.