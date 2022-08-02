Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени (оновлено)
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога, яка розпочалася зі східних областей та просувається на захід України.
Загроза ракетного удару у таких областях:
- Луганська;
- Донецька:
- Харківська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Київська;
- Чернігівська;
- Житомирська;
- Вінницька;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Волинська;
- Львівська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська.
Telegram-канали повідомляють про запуск ракет х-101 стратегічним бомбардувальником Ту-95мс із акваторії Каспійського моря.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – будьте в укриттях.
Нагадаємо, що столична влада прийняла рішення, яке зобов’язує весь наземний транспорт зупинятися під час повітряної тривоги. Коли лунатиме сирена, людям доведеться виходити з тролейбусів та маршруток і бігти до найближчого укриття.
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