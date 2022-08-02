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Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени (оновлено)

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 17:01 glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени (оновлено)
Тривога оголошена у 15 областях
фото ілюстративне

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога, яка розпочалася зі східних областей та просувається на захід України. 

Загроза ракетного удару у таких областях:

  • Луганська;
  • Донецька:
  • Харківська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Волинська;
  • Львівська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська.
Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени (оновлено) фото 1

Telegram-канали повідомляють про запуск ракет х-101 стратегічним бомбардувальником Ту-95мс із акваторії Каспійського моря.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – будьте в укриттях.

Нагадаємо, що столична влада прийняла рішення, яке зобов’язує весь наземний транспорт зупинятися під час повітряної тривоги. Коли лунатиме сирена, людям доведеться виходити з тролейбусів та маршруток і бігти до найближчого укриття.

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