Під час тривоги на Хмельниччині гриміли вибухи
У Хмельницькій області працювали сили ППО
У ніч на 18 листопада у Хмельницькій області лунали вибухи про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
«Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО», – зазначив він.
Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури Хмельниччини не надходило.
Нагадаємо, у ніч на 17 листопада відбулася чергова атака російських дронів на Хмельниччину. Відомо, що Сили протиповітряної оборони області знищили ударні безпілотники на території регіону.
Уночі 18 листопада в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.
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