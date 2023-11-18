Під час тривоги на Хмельниччині гриміли вибухи

У Хмельницькій області працювали сили ППО

У ніч на 18 листопада у Хмельницькій області лунали вибухи про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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«Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО», – зазначив він.

Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури Хмельниччини не надходило.

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Нагадаємо, у ніч на 17 листопада відбулася чергова атака російських дронів на Хмельниччину. Відомо, що Сили протиповітряної оборони області знищили ударні безпілотники на території регіону.

Уночі 18 листопада в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.