«Більше тиску на Росію»: Зеленський поспілкувався з сенаторами США

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Президент звернувся до США з проханням продовжити введення санкцій

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із сенаторами США. Під час якої обговорили ситуацію на фронті, посилення ППО, збільшення тиску на Росію та зусилля щодо повернення викрадених Росією українських дітей, пише «Главком».

Зеленський висловив подяку за двопартійну підтримку Сполучених Штатів і зазначив важливість подальшої допомоги Україні, зокрема у вигляді санкцій проти Росії. Він також подякував президенту США Дональду Трампу за ініціативи, спрямовані на підтримку України.

Глава держави повідомив, що Росія попри великі втрати на фронті, не має наміру зупиняти війну, а навпаки продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні. Тому для досягнення миру потрібно збільшити тиск на Кремль.

Окремо Зеленський згадав використання заморожених російських активів для захисту України, зазначивши, що сенатори працюють над відповідним законопроєктом.

Президент також звернувся до США з проханням продовжити введення санкцій, зокрема щодо енергетичного сектора Росії. Він закликав підтримати ідею вторинних санкцій, які, на його думку, є надзвичайно важливими для України.

Зеленський також підкреслив важливість постачання Україні нових видів зброї, зокрема «томагавків», та зміцнення системи ППО для захисту від російських атак.

Сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем запевнили, що продовжують роботу над законопроєктами щодо санкцій та визнання Росії державою-спонсоркою тероризму, якщо вона не поверне викрадених українських дітей. Вони також відзначили мужність українського народу та запевнили в постійній підтримці України з боку США.

Президент Зеленський також подякував першій леді США Меланії Трамп за її особисті зусилля у поверненні дітей, яких вдалося повернути завдяки її сприянню.

