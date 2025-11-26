Президент провів Ставку, присвячену збільшенню виробництва вітчизняного ППО

Зеленський повідомив, що під час Ставки оновили перелік засобів ППО, які потрібні для фронту та захисту енергетичних об’єктів

Глава держави наголосив, що зброя українського виробництва є гарантією захисту для країни

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили важливі питання щодо посилення протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами президента, під час ставки йшлося про посилення протиповітряної оборони України. «ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами – по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування, і треба нарощувати виробництво максимально», – каже він.

Також під час Ставки йшлося про важливість протиповітряної оборони малого та середнього радіуса дії для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. «Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво. Наше вітчизняне, українське виробництво – це гарантія захисту», – пояснив український лідер.

Президент зазначив, що українці не можуть залежати від поставок з-за кордону – саме тому створення власного ППО є гарантією безпеки держави. «Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала додаткові системи «Patriot».

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін зміг би швидше передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, якби не шатдаун у США, який затримав процес.