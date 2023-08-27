Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

Пізно ввечері 27 серпня у низці українських регіонів оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти можуть завдати ракетного удару. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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«Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області – ракетна небезпека!», – попередили військові.

Перед цим Повітряні сили поінформували про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

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Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Оновлено. О 22:58 тривогу скасовано на Дніпропетровщині, Полтавщині та Харківщині. Небезпека зберігається в Запорізькій та Донецькій областях.

Мапа тривог станом на 23:00 має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 550-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Уночі противник завдав чергового удару крилатими ракетами повітряного базування. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено чотири крилаті ракети.

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Крім того, протягом доби ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційні удари, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.