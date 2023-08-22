Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
Застосовував ворог кілька ударних БПЛА типу Shahed і крилаті ракети
У ніч проти 22 серпня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе Shahed та крилатими ракетами «Іскандер-К». Про це повідомив речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
«За ніч були повітряні тривоги. Застосовував ворог кілька ударних БПЛА типу Shahed і крилаті ракети типу «Іскандер-К», – розповів Ігнат.
За його словами, це попередні результати. «Зараз дані все ж уточнюються. Як власне вдалося відбити й цю ворожу атаку», – додав речник.
Нагадаємо, повітряна тривога вночі лунала в Києві, а також у низці східних та північних областей.
Так, пізно ввечері 21 серпня російські загарбники атакували Чернігівщину. Ворожий «Шахед» поцілив у цивільний об’єкт у населеному пункті прикордонної громади. Крім того, у ніч на 22 серпня у Запоріжжі пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги.
Також приблизно о шостій 6 годині ранку прогримів вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області.
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