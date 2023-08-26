Повітряні сили попереджали про загрозу балістики в низці регіонів

Окупанти знову тероризують Україну ракетами

Після другої години ночі 25 серпня в низці східних, південних та центральних областей України оголошено повітряну тривогу. Ворог може атакувати балістикою. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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«Загроза застосування балістичного озброєння – Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області!», – попередили військові.

Жителім «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

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Оновлено. О 3:02 в Україні скасовано повітряну тривогу.

Мапа тривог станом на момент публікації мала такий вигляд:

Нагадаємо, що попередня тривога через загрозу балістики в низці українських областей тривала з 00:38 до 01:08.

Крім того, за 25 серпня в Україні оголошувалося шість масштабних повітряних тривог.

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До слова, завершилася 548-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав два ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети «Калібр» та ударний БпЛА Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.