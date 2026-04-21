Повітряні сили повідомили особливості атаки на радника Федорова

За словами Ігната, окупанти можуть керувати «шахедами» у режимі реального часу

Російські війська можуть керувати «шахедами» у режимі реального часу. Раніше фіксувалися випадки, коли дрон цілеспрямовано наводився оператором на автомобілі або мобільні вогневі групи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат прокоментував атаку російських військ на будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова. Він наголосив, що не вперше публічні люди страждають від ворожої атаки.

«Те, що вчора сталося із Сергієм, дійсно теж чергове підтвердження, що не лише противник, як вони заявляють, атакують якісь там об'єкти, які хоче уразити, а і житлові будинки, як багатоквартирні, так і приватні, стають об'єктом терористичних атак ворога», – каже він.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил пояснив, що більшість ракет і дронів програмуються заздалегідь – із заданими маршрутами, швидкістю та висотою польоту. Однак ворог постійно вдосконалює свої можливості.

Ігнат наголосив, що російські війська можуть застосовувати так звані mesh-мережі. «Mesh-мережа - це те, що безпілотники взаємодіють один з одним, є своєрідними ретрансляторами… і оператор на території Росії може завдяки цій мережі управляти тим чи іншим безпілотником в реальному часі», – розповів військовий.

За словами Ігната, такі технології вже дозволяють ворогу точково атакувати рухомі цілі. Водночас українські військові вже працюють над протидією таким загрозам, зокрема шляхом розвитку систем радіоелектронної боротьби та інших інноваційних рішень.

Нагадаємо, уночі 20 квітня російська армія запустила чотири реактивних «шахеда», аби вбити українського військового експерта, радника міністра оборони Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш. За словами посадовця, один з керованих реактивних дронів врізався у стіну його будинку. Він зазнав поранення.

Радник міністра оборони повідомив, що окупанти використовували керовані реактивні «шахеди», аби вбити його. «Це дуже велика вдача, що я залишився живий, я так вважаю. Вже ми зараз знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні «шахеди», тобто це була така спеціальна операція – знайти мене та ліквідувати», – сказав він.

Як повідомлялося, російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. У Броварському районі Київщини в результаті атаки ворога пошкоджено два житлові будинки, є постраждалий.