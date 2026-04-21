Повітряні сили повідомили особливості атаки на радника Федорова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Повітряні сили повідомили особливості атаки на радника Федорова
Уночі 20 квітня російська армія запустила чотири реактивних «шахеда», аби вбити військового експерта Флеша
фото: Facebook/Сергій Флеш

За словами Ігната, окупанти можуть керувати «шахедами» у режимі реального часу

Російські війська можуть керувати «шахедами» у режимі реального часу. Раніше фіксувалися випадки, коли дрон цілеспрямовано наводився оператором на автомобілі або мобільні вогневі групи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат прокоментував атаку російських військ на будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова. Він наголосив, що не вперше публічні люди страждають від ворожої атаки.

«Те, що вчора сталося із Сергієм, дійсно теж чергове підтвердження, що не лише противник, як вони заявляють, атакують якісь там об'єкти, які хоче уразити, а і житлові будинки, як багатоквартирні, так і приватні, стають об'єктом терористичних атак ворога», – каже він.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил пояснив, що більшість ракет і дронів програмуються заздалегідь – із заданими маршрутами, швидкістю та висотою польоту. Однак ворог постійно вдосконалює свої можливості.

Ігнат наголосив, що російські війська можуть застосовувати так звані mesh-мережі. «Mesh-мережа - це те, що безпілотники взаємодіють один з одним, є своєрідними ретрансляторами… і оператор на території Росії може завдяки цій мережі управляти тим чи іншим безпілотником в реальному часі», – розповів військовий.

За словами Ігната, такі технології вже дозволяють ворогу точково атакувати рухомі цілі. Водночас українські військові вже працюють над протидією таким загрозам, зокрема шляхом розвитку систем радіоелектронної боротьби та інших інноваційних рішень.

Нагадаємо, уночі 20 квітня російська армія запустила чотири реактивних «шахеда», аби вбити українського військового експерта, радника міністра оборони Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш. За словами посадовця, один з керованих реактивних дронів врізався у стіну його будинку. Він зазнав поранення.

Радник міністра оборони повідомив, що окупанти використовували керовані реактивні «шахеди», аби вбити його. «Це дуже велика вдача, що я залишився живий, я так вважаю. Вже ми зараз знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні «шахеди», тобто це була така спеціальна операція – знайти мене та ліквідувати», – сказав він.

Як повідомлялося, російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. У Броварському районі Київщини в результаті атаки ворога пошкоджено два житлові будинки, є постраждалий.

Читайте також

Лікарі зуміли витягти величезне скло з легені пацієнта
Неймовірна історія порятунку: львівські хірурги дістали 10-сантиметровий уламок з легені чоловіка (фото)
Сьогодні, 09:08
Ворожий безпілотник влучив у мʼясокомбінат у Богодухові
РФ поцілила у м’ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі
18 квiтня, 14:31
Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували громади на Сумщині
Уночі РФ атакувала Україну ракетою та дронами: є влучання
17 квiтня, 08:38
СБУ ударами дронів зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті
СБУ дронами зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті (відео)
4 квiтня, 12:40
У Чугуєві російський безпілотник влучив у п'ятиповерхівку
У Чугуєві російський безпілотник влучив у п'ятиповерхівку
2 квiтня, 00:58
Глава держави наголосив, що ситуація на Близькому Сході має глобальне значення
Зеленський про війну на Близькому Сході: Наші перехоплювачі дають результати
1 квiтня, 16:07
Делегація Міноборони Литви на чолі з міністром Робертасом Каунасом ознайомилася з роботою системи протиповітряної оборони України
Українська ППО встановила новий рекорд. Міноборони повідомило деталі
27 березня, 10:56
Наслідки удару по Запоріжжю
Комбінований обстріл України. Повітряні сили пояснили, чим особлива атака РФ
24 березня, 12:08
Росія обстріляла Куп'янщину безпілотниками
РФ влучила по медзакладу на Харківщині: на місці виникла масштабна пожежа (фото)
22 березня, 12:55

Події в Україні

Повітряні сили повідомили особливості атаки на радника Федорова
Повітряні сили повідомили особливості атаки на радника Федорова
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2026 року
Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла
Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2026

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
