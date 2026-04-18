РФ поцілила у м'ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі

РФ поцілила у м'ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі
Ворожий безпілотник влучив у мʼясокомбінат у Богодухові
фото: Прокуратура України

Троє співробітниць зазнали гострої стресової реакції

18 квітня близько 11:00 ударний безпілотник, попередньо типу «Молнія», влучив по мʼясокомбінату у Богодухові. Унаслідок атаки троє осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокурорів, унаслідк удару по мʼясокомбінату у Богодухові троє співробітниць зазнали гострої стресової реакції. 

Крім тог, близько 11:30 російські війська завдали ще одного удару БпЛА, попередньо типу «Італмас», по селу Золочів Богодухівського району. Унаслідок влучання пошкоджено три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що в ніч на 18 квітня російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти портової та промислової інфраструктури. 

Крім того, вночі 18 квітня російські терористи вдарили БпЛА по приватному житловому будинку в місті Богодухів на Харківщині. Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

