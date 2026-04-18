РФ поцілила у м’ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі

Ворожий безпілотник влучив у мʼясокомбінат у Богодухові

Троє співробітниць зазнали гострої стресової реакції

18 квітня близько 11:00 ударний безпілотник, попередньо типу «Молнія», влучив по мʼясокомбінату у Богодухові. Унаслідок атаки троє осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокурорів, унаслідк удару по мʼясокомбінату у Богодухові троє співробітниць зазнали гострої стресової реакції.

фото: Прокуратура України

Крім тог, близько 11:30 російські війська завдали ще одного удару БпЛА, попередньо типу «Італмас», по селу Золочів Богодухівського району. Унаслідок влучання пошкоджено три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що в ніч на 18 квітня російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти портової та промислової інфраструктури.

Крім того, вночі 18 квітня російські терористи вдарили БпЛА по приватному житловому будинку в місті Богодухів на Харківщині. Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка.