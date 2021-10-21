Повторили за школярами. Нардепи заспівали в Раді відому пісню (відео)

Відео нардепи записали в сесійній залі

Депутати від «Європейської солідарності» повторили приклад львівських школярів і заспівали на камеру «Батько наш Бандера». Відео, яке нардепи записали в сесійній залі, опублікував Володимир В’ятрович на сторінці у Facebook. «Не лише школярі знають, що: «Батько наш Бандера!», – написав політик.

Нагадаємо, учні однієї з Львівських шкіл заспівали на камеру «Батько наш Бандера» та стали зірками українського TikTok. Дівчата почули про флешмоб близько місяця тому, і пісня їм сподобалась.

Школярки записали відео під відповідний музичний ряд і поділилися ним у мережі. Ролик миттєво став популярним.

Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

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