  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Повторили за школярами. Нардепи заспівали в Раді відому пісню (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Флешмоб &laquo;Батько наш Бандера&raquo; запустили львівські школярі - Повторили за школярами. Нардепи заспівали в Раді відому пісню (відео)
    Флешмоб «Батько наш Бандера» запустили львівські школярі
    фото скріншот відео

    Відео нардепи записали в сесійній залі

    Депутати від «Європейської солідарності» повторили приклад львівських школярів і заспівали на камеру «Батько наш Бандера». Відео, яке нардепи записали в сесійній залі, опублікував Володимир В’ятрович на сторінці у Facebook. «Не лише школярі знають, що: «Батько наш Бандера!», – написав політик.

    Нагадаємо, учні однієї з Львівських шкіл заспівали на камеру «Батько наш Бандера» та стали зірками українського TikTok. Дівчата почули про флешмоб близько місяця тому, і пісня їм сподобалась.

    Школярки записали відео під відповідний музичний ряд і поділилися ним у мережі. Ролик миттєво став популярним.

    Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

    Тим часом, на Тернопільщині знайшли фото юного Степана Бандери.

    Теги: депутат Степан Бандера учні школярі TikTok пісня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Повторили за школярами. Нардепи заспівали в Раді відому пісню (відео)