Повторили за школярами. Нардепи заспівали в Раді відому пісню (відео)
Відео нардепи записали в сесійній залі
Депутати від «Європейської солідарності» повторили приклад львівських школярів і заспівали на камеру «Батько наш Бандера». Відео, яке нардепи записали в сесійній залі, опублікував Володимир В’ятрович на сторінці у Facebook. «Не лише школярі знають, що: «Батько наш Бандера!», – написав політик.
Нагадаємо, учні однієї з Львівських шкіл заспівали на камеру «Батько наш Бандера» та стали зірками українського TikTok. Дівчата почули про флешмоб близько місяця тому, і пісня їм сподобалась.
Школярки записали відео під відповідний музичний ряд і поділилися ним у мережі. Ролик миттєво став популярним.
Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.
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