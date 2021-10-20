Претендент на пост міністра екології чекає на зустріч із Зеленським (відео)
Депутат вважає, що обійняти посаду йому має доручити особисто голова держави
Народний депутат України від «Слуги народу» Андрій Жупанін вважає, що якщо його хочуть бачити в кріслі міністра екології, логічно було б, щоб з ним поспілкувався голова Офісу президента або сам керівник держави. Про це нардеп заявив у коментарі журналістам, повідомляє Telegram-канал pavlovskynews.
«Без волі президента я б не взяв на себе такий гріх – погодитися на таку роль», – пояснив 32-річний нардеп.
«Я член команди. Два з половиною роки пропрацював у «Слузі народу». Прочитав про себе, що я відмінник і працюю в руслі партії. Для мене важливо, щоб президент особисто доручив мені очолити міністерство», – додав Жупанін.
Раніше нардеп вже поспілкувався з приводу свого можливого призначення із прем’єром Денисом Шмигалем та головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.
Нагадаємо, нещодавно міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський написав заяву про відставку.
До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.
Також ««Слуги народу»» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.