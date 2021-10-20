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    Претендент на пост міністра екології чекає на зустріч із Зеленським (відео)

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    Нардеп є одним з основних претендентів на посаду&nbsp;міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України - Претендент на пост міністра екології чекає на зустріч із Зеленським (відео)
    Нардеп є одним з основних претендентів на посаду міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України
    фото: ukranews.com

    Депутат вважає, що обійняти посаду йому має доручити особисто голова держави

    Народний депутат України від «Слуги народу» Андрій Жупанін вважає, що якщо його хочуть бачити в кріслі міністра екології, логічно було б, щоб з ним поспілкувався голова Офісу президента або сам керівник держави. Про це нардеп заявив у коментарі журналістам, повідомляє Telegram-канал pavlovskynews.

    «Без волі президента я б не взяв на себе такий гріх – погодитися на таку роль», – пояснив 32-річний нардеп.

    «Я член команди. Два з половиною роки пропрацював у «Слузі народу». Прочитав про себе, що я відмінник і працюю в руслі партії. Для мене важливо, щоб президент особисто доручив мені очолити міністерство», – додав Жупанін.

    Раніше нардеп вже поспілкувався з приводу свого можливого призначення із прем’єром Денисом Шмигалем та головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

    Нагадаємо, нещодавно міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський написав заяву про відставку.

    До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.

    Також ««Слуги народу»» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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    Теги: міністр депутат Мінекології президент Денис Шмигаль Роман Абрамовський
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    Претендент на пост міністра екології чекає на зустріч із Зеленським (відео)