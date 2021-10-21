Закон про олігархів. Соратник Зеленського порівняв його з Христом

Соратники президента в парламенті визнають, що наробили помилок при голосуванні за закон про олігархів

Парламент розблокував можливість підписання прийнятого в цілому законопроєкту президента Володимира Зеленського про деолігархізацію. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що опозиція, яка блокувала антиолігархічний пакет, займалася фарисейством.

«Нас протягом останнього місяця і опозиція, і колишні члени команди, яких ми втратили, постійно звинувачують у порушенні регламенту, згадуючи норми, які не згадувалися протягом всього нашого скликання, і які почалися вишукуватися спікером та опозицією саме на антиолігархічному пакеті. Є таке гарне слово, яке характеризує те, що відбувається, – фарисейство. Це ж фарисеї звинувачували Христа в порушенні норм та правил, коли він зцілював людей у храмі чи в суботу? Не хочу біблейських аналогій, але звинувачення наших новоявлених «законників» так само від лукавого», – розповів Гетманцев в інтерв'ю «Главкому».

Водночас Гетманцев визнав, що дійсно була помилка в порівняльній таблиці, яка вийшла з комітету, – в ній три правки стояли як враховані, тоді як врахована була тільки одна з них. «Хоча сам остаточний текст закону, який був у таблиці у правій колонці, ми проголосували правильний. Але згоден, що проблема є», – додав Гетманцев.

Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки близьких до олігархів депутатських груп «За Майбутнє» та «Довіра» прийняли проєкт закону в другому читанні.

Верховна Рада 19 жовтня провалила голосування за 12 проєктів постанов, які блокували підписання законопроєкту про олігархів. Тепер його передадуть на підпис главі парламенту Руслану Стефанчуку, а потім – президенту Володимиру Зеленському.

У фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.