В Омську спалахнула масштабна пожежа біля нафтозаводу (відео)

Наразі площа пожежі 300 кв.

Сьогодні після обіду у російському Омську спалахнула велика пожежа біля нафтозаводу. Про це повідомляють російські пабліки.

🔥 Вечір перестає бути томним. На болотах знову пожежа🔥



У російському Омську палає НПЗ pic.twitter.com/M1SbIrjRi7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2024

«Велика пожежа біля нафтозаводу в Омську. За нашими даними, на території «Газпромнефть – Омський НПЗ» горить установка АВТ-10. Площа пожежі 300 кв», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотників у Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.