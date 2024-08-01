В Омську спалахнула масштабна пожежа біля нафтозаводу (відео)
Наразі площа пожежі 300 кв.
Сьогодні після обіду у російському Омську спалахнула велика пожежа біля нафтозаводу. Про це повідомляють російські пабліки.
🔥 Вечір перестає бути томним. На болотах знову пожежа🔥
У російському Омську палає НПЗ pic.twitter.com/M1SbIrjRi7
«Велика пожежа біля нафтозаводу в Омську. За нашими даними, на території «Газпромнефть – Омський НПЗ» горить установка АВТ-10. Площа пожежі 300 кв», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотників у Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів.
Нагадаємо, у ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.
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