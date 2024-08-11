Карта бойових дій в Україні станом на 11 серпня 2024 року

Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті

За добу росіяни завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари (задіяв, зокрема 73 КАБи), використав для ураження 577 дронів-камікадзе. Здійснили 3439 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Загалом від початку цієї доби відбулося 92 бойових зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою щодо ворожого наступу сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував у районі Вовчанська. Чотири з них успішно відбиті нашими захисниками, ще одна – триває.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня п’ять разів безуспішно намагався просунутися неподалік Стельмахівки.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 13 разів в районах Макіївки та Невського, а також у Серебрянському лісі. Досі точиться одне боєзіткнення, ситуація контрольована, решту - наші воїни зупинили.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог впродовж дня шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Спірного та Виїмки. Безуспішно. Зазнав втрат.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Противника вилилась в дев’ять бойових зіткнень. Вісім ворожих атак в районах Часового Яру та Білої гори захлинулись. Одне боєзіткнення ще триває. Загарбники зазнають втрат.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку наші війська теж відбивали дев’ять атак противника поблизу Північного, Торецька, Залізного та Нью-Йорка. Сім -завершились, а у районі Нью-Йорка тривають бої у двох локаціях. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього окупанти 33 рази намагалися вклинитися в нашу оборону. Зусилля концентрує в районах Гродівки та Желанного. Окрім них, атакував поблизу ще дев’яти різних населених пунктів. Наразі, десять боєзіткнень тривають.

Наші оборонці вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Ворог зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, наші воїни знешкодили на цьому напрямку 313 окупантів, 115 з них - безповоротно. Знищено чотири бойових броньованих машини, артсистему і 17 бліндажів. Ще три гармати, броньований тягач та автомобіль значно пошкоджено.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районах Красногорівки і Георгіївки. Усі спроби загарбників прорватись на цьому напрямку були безуспішними.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Тут триває бій поблизу Водяного.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Два штурми агресора відбито українськими воїнами.

мапа: deepstate

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.