Пожежа в будинку у Дніпрі забрала життя жінки і трьох дітей
Сьогодні вночі спалахнув житловий будинок у Дніпрі
У Дніпрі сталася пожежа в будинка, унаслідок якої загинула жінка та троє дітей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними рятувальників, загорання в житловому будинку сталося сьогодні вночі. Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м.
«Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості», – йдеться в повідомленні.
Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток – 2017 та 2021 років народження.
Про причини пожежі наразі не повідомляється.
Нагадаємо, що раніше у Києві відбудася евакуація людей із торгово-розважального центру «Космополит», де сталося загоряння. Унаслідок пожежі постраждали жінка та чоловік, які там працюють, а також 8-річна дівчинка.
Крім того, 16 січня у столиці на дорозі загорілася маршрутка, пожежу загасили вогнеборці.
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