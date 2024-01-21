Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пожежа в будинку у Дніпрі забрала життя жінки і трьох дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пожежа в будинку у Дніпрі забрала життя жінки і трьох дітей
Із задимленої оселі у Дніпрі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей
фото: ДСНС (ілюстративне)

Сьогодні вночі спалахнув житловий будинок у Дніпрі

У Дніпрі сталася пожежа в будинка, унаслідок якої загинула жінка та троє дітей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, загорання в житловому будинку сталося сьогодні вночі. Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м.

«Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості», – йдеться в повідомленні.

Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток – 2017 та 2021 років народження.

Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше у Києві відбудася евакуація людей із торгово-розважального центру «Космополит», де сталося загоряння. Унаслідок пожежі постраждали жінка та чоловік, які там працюють, а також 8-річна дівчинка.

Крім того, 16 січня у столиці на дорозі загорілася маршрутка, пожежу загасили вогнеборці.

Теги: діти жінка Дніпро пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній президент США Дональд Трамп
Вибухи у Криму, Верховний суд США збереться у справі про зняття Трампа з виборів: головне за ніч
6 сiчня, 07:20
Джо Байден боротиметься за права жінок на аборт
Стала відома тема передвиборчої кампанії Байдена: неочікуваний акцент
8 сiчня, 09:45
Українські діти у школах Чехії вирізняються старанністю
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність
9 сiчня, 17:00

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8234
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7191
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua