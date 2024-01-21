Пожежа в будинку у Дніпрі забрала життя жінки і трьох дітей

Із задимленої оселі у Дніпрі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей

Сьогодні вночі спалахнув житловий будинок у Дніпрі

У Дніпрі сталася пожежа в будинка, унаслідок якої загинула жінка та троє дітей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За даними рятувальників, загорання в житловому будинку сталося сьогодні вночі. Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м.

«Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості», – йдеться в повідомленні.

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Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток – 2017 та 2021 років народження.

Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше у Києві відбудася евакуація людей із торгово-розважального центру «Космополит», де сталося загоряння. Унаслідок пожежі постраждали жінка та чоловік, які там працюють, а також 8-річна дівчинка.

Крім того, 16 січня у столиці на дорозі загорілася маршрутка, пожежу загасили вогнеборці.