  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Позначена літерою V – військові просять допомогти розшукати колону ворожої техніки

    За даними правоохоронців, техніка рухається в бік Києва - Позначена літерою V – військові просять допомогти розшукати колону ворожої техніки
    За даними правоохоронців, техніка рухається в бік Києва
    фото з відкритих джерел

    Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням

    Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

    «Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва», – ідеться у повідомленні.

    МВС звернулося до громадян Київської області та Києва із проханням – усі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або, за можливості, не дозволити їх подальше переміщення.

    Нагадаємо, зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів.

    Теги: МВС військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Позначена літерою V – військові просять допомогти розшукати колону ворожої техніки