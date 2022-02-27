Позначена літерою V – військові просять допомогти розшукати колону ворожої техніки

Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва», – ідеться у повідомленні.

МВС звернулося до громадян Київської області та Києва із проханням – усі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або, за можливості, не дозволити їх подальше переміщення.

Нагадаємо, зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів.