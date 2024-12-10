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«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників

Волонтерська ініціатива
Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників

Сталевий фронт – це мілітарна ініціатива, започаткована Рінатом Ахметовим і його бізнесами

Ініціатива «Школа шкіперів», започаткована Сталевим фронтом Ріната Ахметова, вже випустила 50 шкіперів, які готові виконувати завдання з оборони морських кордонів України. Про це в ефірі «Прямого» повідомив Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест.

«Ми вже підготували 50 шкіперів, і це лише початок. У перспективі ми говоримо про сотні випускників, які зможуть працювати як у цивільному флоті, так і в нашому оборонному», – зазначив Водовіз.

Він підкреслив, що випускники школи набувають знань, необхідних для виконання бойових завдань, і додає: «Коли ми бачимо відео з передової від наших хлопців, це наповнює гордістю.»

Курсанти школи проходять теоретичну та практичну підготовку, що включає навігацію, такелаж, радіозв’язок та управління суднами в різних умовах – від вузьких річок до штормової хвилі. Завдяки цій ініціативі військові моряки отримують не лише практичні навички, а й можливість обмінюватися знаннями після виконання завдань: «Ми хочемо, щоб вони поверталися з новими знаннями й ділилися ними з іншими», – додав Водовіз.

Навчання проходить із залученням українських та іноземних інструкторів, які працюють за адаптованими міжнародними програмами. У майбутньому школа планує значно розширити кількість випускників для посилення обороноздатності українського флоту.

«Школа шкіперів» – лише частина масштабної ініціативи Сталевого фронту. Водовіз також нагадав про інші напрями допомоги ЗСУ. Зокрема, у 2022 році Метінвест закупив і виробив 155 тисяч бронежилетів, що покриває потреби кожного четвертого-п’ятого військового на фронті.

Крім того, «Сталевий фронт» забезпечив українське військо понад 10 тисячами дронів, десятками тисяч аптечок, турнікетів, тепловізорів і засобів зв’язку. Особлива увага приділяється будівництву«криївок» – сталевих укриттів, які служать захистом для бійців поблизу лінії фронту.

«Навіть ворог визнає якість наших криївок – вони кажуть: У них такого немає», – поділився Водовіз. Сталевий фронт – це мілітарна ініціатива, започаткована Рінатом Ахметовим і його бізнесами з початком повномасштабного вторгнення росії. Ініціатива охоплює різні аспекти допомоги: від забезпечення армії мобільними укриттями та бронею для техніки до виробництва протимінних тралів і створення командних пунктів.

Загалом бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу військовим та цивільним українцям понад 300 млн дол (10,6 млрд грн).

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Теги: військові фронт ворог

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