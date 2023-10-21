Три країни розпочинають операцію з розмінування Чорного моря

Болгарія, Румунія та Туреччина готуються до початку розмінування Чорного моря

Болгарія, Румунія і Туреччина проводять підготовку для початку операції з розмінування Чорного моря. Про це розповів у п'ятницю міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв на відкритті міжнародної конференції «Завоювання миру в Україні», яку організував Софійський безпековий форум у партнерстві з Посольством США в Болгарії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щодо ситуації в Чорному морі, то готується початок протимінної операції з Румунією та Туреччиною, яка сприятиме як підвищенню безпеки в болгарських територіальних водах, так і експорту зерна з України», – зазначив Тагарєв у Facebook.

Міністр оборони Болгарії наголосив, що серед основних факторів, які визначають складне безпекове становище, є агресивні дії Росії проти України, ситуація на Західних Балканах, терористична загроза, яка стала особливо видною після терористичних актів ХАМАС проти Ізраїлю, та зростання напруги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, найважливіша гарантія безпеки – це праця з союзниками.

Тагарєв зазначив, що Болгарія надає Україні всебічну дипломатичну, політичну, військову та гуманітарну допомогу та продовжуватиме це робити в міру можливостей, поки буде необхідно.

Також Болгарія розглядає допомогу Україні в довгостроковій перспективі. Зокрема, як допомогти Україні побудувати необхідні інститути в Збройних силах, щоб якнайшвидше стати членом НАТО та ЄС.

Нагадаємо, мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Україна запустить ринок послуг із розмінування.