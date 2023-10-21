Три країни розпочинають операцію з розмінування Чорного моря
Болгарія, Румунія та Туреччина готуються до початку розмінування Чорного моря
Болгарія, Румунія і Туреччина проводять підготовку для початку операції з розмінування Чорного моря. Про це розповів у п'ятницю міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв на відкритті міжнародної конференції «Завоювання миру в Україні», яку організував Софійський безпековий форум у партнерстві з Посольством США в Болгарії.
«Щодо ситуації в Чорному морі, то готується початок протимінної операції з Румунією та Туреччиною, яка сприятиме як підвищенню безпеки в болгарських територіальних водах, так і експорту зерна з України», – зазначив Тагарєв у Facebook.
Міністр оборони Болгарії наголосив, що серед основних факторів, які визначають складне безпекове становище, є агресивні дії Росії проти України, ситуація на Західних Балканах, терористична загроза, яка стала особливо видною після терористичних актів ХАМАС проти Ізраїлю, та зростання напруги.
За його словами, найважливіша гарантія безпеки – це праця з союзниками.
Тагарєв зазначив, що Болгарія надає Україні всебічну дипломатичну, політичну, військову та гуманітарну допомогу та продовжуватиме це робити в міру можливостей, поки буде необхідно.
Також Болгарія розглядає допомогу Україні в довгостроковій перспективі. Зокрема, як допомогти Україні побудувати необхідні інститути в Збройних силах, щоб якнайшвидше стати членом НАТО та ЄС.
Нагадаємо, мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору.
Раніше повідомлялося, що Україна запустить ринок послуг із розмінування.
Коментарі — 0