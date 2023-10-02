Прем'єр Фінляндії припустив, що РФ може стати ще агресивнішою

Орпо запевнив, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну до перемоги

Наразі від Росії для Фінляндії не існує безпосередньої загрози, проте РФ залишається непередбачуваною. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Yle.

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«Треба бути готовим до того, що Росія може стати більш агресивною і непередбачуваною», – заявив глава кабміну Фінляндії.

Орпо запевнив, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну до перемоги. За його словами, такої ж позиції дотримується Європа і Захід, попри деякі «ознаки втоми».

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«Війна в Україні триває вже два роки. Підтримка України з боку фінів за цей час не впала. Цей показник один із найвищих у Європі», – зазначив Орпо.

Раніше президент Фінляндії заявляв, що війна в Україні може піти несподіваним шляхом.

Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах, повідомляє yle.