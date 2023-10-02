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Прем'єр Фінляндії припустив, що РФ може стати ще агресивнішою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем'єр Фінляндії припустив, що РФ може стати ще агресивнішою
фото: Громадське

Орпо запевнив, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну до перемоги

Наразі від Росії для Фінляндії не існує безпосередньої загрози, проте РФ залишається непередбачуваною. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Yle.

«Треба бути готовим до того, що Росія може стати більш агресивною і непередбачуваною», – заявив глава кабміну Фінляндії.

Орпо запевнив, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну до перемоги. За його словами, такої ж позиції дотримується Європа і Захід, попри деякі «ознаки втоми».

«Війна в Україні триває вже два роки. Підтримка України з боку фінів за цей час не впала. Цей показник один із найвищих у Європі», – зазначив Орпо.

Раніше президент Фінляндії заявляв, що війна в Україні може піти несподіваним шляхом.

Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах, повідомляє yle.

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Теги: Фінляндія війна Україна

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