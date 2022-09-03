Президент назвав найгарячіші ділянки фронту

Зеленський подякував українським воїнам, які борються з окупантами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

«Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. І на Харківщині, і на півдні, і на Донбасі», – зазначив президент.

Гарант нагадав, що сьогодні російські війська знову били по Миколаївщині, по районах Запорізької і Дніпропетровської областей, а також по Харкову.

«Наша артилерія робить усе, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб, усі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені», – сказав глава держави.

Також Зеленський подякував українським воїнам, які сьогодні захищають країну.

«Сьогодні, зокрема хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогу. Дякую і нашій розвідці, і Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях та об'єктах окупантів», – наголосив він.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ