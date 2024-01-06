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Президент підвищив у званні голову СБУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент підвищив у званні голову СБУ
Зеленський зробив Малюка генерал-лейтенантом
фото з відкритих джерел

Василь Малюк став генерал-лейтенантом

Очільник Служби безпеки України генерал-майор Василь Малюк тепер має звання генерал-лейтенанта. Відповідний указ №3/2024 підписав президент України Володимир Зеленський.

Указом №4/2024 глава держави також підвищив у званні заступника голови СБУ Олександра Поклада, який став генерал-майором.

Нагадаємо, 7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України, раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби. За  постанову №8425 проголосували 324 народні обранці.

Василя Малюка називають професійним службістом із гарним бойовим досвідом. Він бригадний генерал, кандидат юридичних наук та не за чутками знає військову справу.  Народився він 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії СБУ та має спеціальність  «Правознавство». Вже у 18 років  Малюк розпочав свою військову службу в органах державної безпеки.

Малюка назвають особою не надто публічною.  На відміну від  керівник ГУР Міноборони України Кирила Буданова, він достатньо рідко спілкується із ЗМІ.  Але часто з'являється на публіці під час резонансних обмінів полоненими. Так, 21 вересня Василь Малюк разом із заступником начальника ГУР Дмитром Усовим та омбудсменом Дмитром Лубинцем зустрічав у Чернігівській області звільнених із полону азовців та інших захисників України після обміну 215 українських полонених – наймасштабнішого з початку вторгнення.

Також Малюка часто називають людиною, нібито наближеною до Олега Татарова – заступника глави Офісу президента, він відзначився тим, що під час Революції гідності обіймав посаду заступника керівника головного слідчого управління МВС України та публічно виправдовував дії силовиків проти учасників Євромайдану. Втім, офіційного підтвердження, чи спростування дружби із Татаровим Малюк не надавав. 

Цікаво, що кілька років тому  президент Зеленський уже звільняв Малюка  з посади першого заступника голови спецслужби та начальника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Тоді це пояснювалося необхідністю активізації боротьби з контрабандою, темпи якої не влаштовували президента. Невдовзі Малюка повернули до керівництва СБУ.

28 лютого керівнику Служби безпеки України генералу Василю Малюку виповнилося 40 років. Він став наймолодшим головою СБУ за всю історію спецслужби.

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Теги: Василь Малюк день народження президент Володимир Зеленський Міноборони Верховна Рада

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