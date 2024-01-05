Зеленський обговорив з Ердоганом визволення українських полонених

Президент України анонсував нову міжнародну зустріч на рівні радників, куди запросив Ердогана

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо українсько-турецької співпраці. Про це повідомив український президент у вечірньому зверненні.

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«Подякував президенту Ердогану за досягнутий рівень нашої співпраці в багатьох сферах, зокрема і в оборонній. Ми маємо спільні проєкти – вже успішні, і цього року мусимо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів. Багато в чому саме від українсько-турецької співпраці залежить і безпека в нашому регіоні, у Чорному морі та й глобально – продовольча безпека. Я вдячний і Президенту Ердогану особисто, і всій Туреччині за підтримку нашої роботи щодо морського експортного коридору з України», – сказав Зеленський.

Як наголосив глава України, від початку роботи морського експортного коридору через нього вже проведено понад 14 млн тонн вантажів або майже пів тисячі суден.

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Також Зеленський разом з Ердоганом обговорили формулу миру.

«Окрема увага – пункту формули миру щодо повернення всіх полонених і депортованих. Повернення українських дітей, які були викрадені росіянами. Повернення полонених та всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших – дорослих і дітей, воїнів і цивільних, яких утримують у російській неволі», – наголосив він.

Крім того, президент України анонсував нову міжнародну зустріч на рівні радників.

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«Я поінформував про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться у Давосі в січні, запросив представника Туреччини. Туреччина підтвердила. І кожна країна своєю участю у спільній роботі – зараз роботою радників, згодом лідерів – демонструватиме, наскільки важливо, щоб міжнародне право запрацювало. Запрацювало на сто відсотків. Починаючи від Статуту ООН, закінчуючи всіма іншими нормами, що гарантують повагу націям та територіальну цілісність державам», – каже Зеленський.

Нагадаємо, Туреччина заявила, що не дозволить двом британським мінним тральникам пройти транзитом через її води по дорозі в Чорне море для використання Україною, оскільки це порушить Міжнародний пакт про прохід через протоки у воєнний час.

До слова, Ердоган заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу діє так само, як діяв очільник нацистів Адольф Гітлер, коли дозволяє ЦАХАЛу чинити «звірства» у секторі Гази. На «звірства» спокійно дивляться у міжнародних інституціях і навіть виділяють на це значні кошти.