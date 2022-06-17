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    Політика

    Шольц обіцяє, що німецька зброя прибуде в Україну «вчасно»

    Олаф Шольц стикається з різкою критикою з боку Києва щодо темпів поставок і типу зброї - Шольц обіцяє, що німецька зброя прибуде в Україну «вчасно»
    Олаф Шольц стикається з різкою критикою з боку Києва щодо темпів поставок і типу зброї

    Зразки озброєння будуть поставлені після того, як українські військові пройдуть навчання

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН передасть важке озброєння для України вчасно, щоб вона змогла використати його в битві за Донбас. Про це він сказав в інтерв'ю для dpa.

    Видання зазначає, що Берлін стикається з різкою критикою з боку Києва щодо темпів поставок і типу зброї. Українська сторона неодноразово закликала до відправки німецьких танків і літаків, однак Німеччина поки санкціонувала лише поставку зенітних танків.

    В інтерв'ю dpa Шольц відповів на питання, чи отримає Україна важку зброю вчасно, щоб змінити ситуацію на Донбасі.

    «Вона прибуде вчасно... Ви знаєте, що вже є довгий список клієнтів, які чекають зброю через два і три роки», – зазначив він, маючи на увазі, що протокол доставки повинен був бути змінений на користь України.

    За його словами, конкретні зразки будуть поставлені після того, як українські військові пройдуть навчання.

    «Ми поставимо протиракетну систему, яка здатна врятувати Одесу або Київ. Ми також вирішили разом з Великобританією і Сполученими Штатами, що ми поставимо реактивні системи залпового вогню», – додав Шольц.

    Нагадаємо, 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.

    У Києві Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

    Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна озброєння окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц обіцяє, що німецька зброя прибуде в Україну «вчасно»