Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом щодо миротворчих сил

Президент наголосив, що хоче запросити невелику групу людей – представників тих лідерів, які беруть участь у зустрічі – в Україну, щоб разом розробити цей план

Зеленський: Нам потрібен один чіткий план – план, на який ми всі погодимося і який почнемо втілювати в життя

Президент Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі лідерів щодо підтримки України, що відбувається у Парижі, розробити чіткий план розгортання коаліційних сил. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті президента України.

«Зараз, під час цієї зустрічі, під час майбутніх військових переговорів і в усіх наших обговореннях тут, у Європі, і з іншими партнерами, зокрема зі США, ми маємо відповісти на деякі дуже конкретні запитання. Які країни будуть залучені на землі, у небі й на морі в Україні? Де саме розміщуватимуться ці сили? Якою буде чисельність і структура цих сил? Якими будуть їхні процедури реагування у разі виникнення загрози? І коли наша коаліція фактично розгорне сили в Україні – коли почнеться перемир’я чи коли війна повністю закінчиться і буде досягнуте врегулювання? Нам потрібен один чіткий план – план, на який ми всі погодимося і який почнемо втілювати в життя, – на основі тих варіантів і планів, які вже були обговорені з вами і є для вас доступними», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що хоче запросити невелику групу людей – представників тих лідерів, які беруть участь у зустрічі – в Україну, щоб разом розробити цей план.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «коаліції охочих». У Парижі лідери країн обговорять спільні зусилля для припинення вогню в Україні, модель майбутньої української армії та можливість розміщення контингенту у разі перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Володимира Зеленського зустрів президент Франції Емануель Макрон. Згодом політики та премʼєр Британії Кір Стармер провели коротку розмову в Єлисейському палаці.

На заході присутні лідери близько 30 країн, серед яких європейські держави, а також Туреччина та Канада, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму €2 млрд.