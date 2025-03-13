Українська делегація доповіла Зеленському про переговори в Саудівській Аравії

За словами глави держави, Україна була готова до тиші в небі та на морі, але США запропонували тишу й на землі

Президент: «На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали»

Президент Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь української делегації про зустріч із представниками США у Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру. Команди – молодці: була відновлена оборонна допомога та допомога розвідданими», – написав він.

Зеленський нагадав, що Україна була готова до тиші в небі та на морі, але США запропонували тишу й на землі.

«Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю», – підкреслив глава держави.

Як наголосив український лідер, вже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій зупинити вогонь.

«І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни», – додав він.

За словами президента, Україна готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді. За словами президента, американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність до припинення війни.

До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

Як відомо, спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф прилетів у Москву. Тут він збирається зустрітись з очільником Кремля Володимиром Путіним та переконати погодитися на припинення вогню в Україні.