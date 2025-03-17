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Зеленський повідомив про успішне випробування нового далекобійного дрона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський повідомив про успішне випробування нового далекобійного дрона
За словами президента, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Український дрон успішно пройшов випробування на відстані 3 тис. км

Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше – це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тис. км пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам» – каже він.

За словами президента, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави.

«Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет – «Довгого Нептуна». Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами. Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі, – це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає», – каже глава держави.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

До слова, українська армія щодня стикається з викликами на фронті, які осучаснення зброї проводиться шаленим темпом. Одним з відносно нових впроваджень став «дротовий» дрон, який є якісним рішенням проти РЕБів ворога.

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Теги: дрон безпілотник Володимир Зеленський президент

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