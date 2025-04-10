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Командувач Сил безпілотних систем отримає нову посаду – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Командувач Сил безпілотних систем отримає нову посаду – ЗМІ
У червні минулого року полковника Сухаревського було призначено командувачем Сил безпілотних систем
фото з відкритих джерел

Вадим Сухаревський може очолити армійський корпус

Командувач Сил безпілотних систем полковника Вадим Сухаревський отримає нову посаду. Він може стати командувачем новоствореного армійського корпуса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мілітарний».

Зазначається, що керівництво ЗСУ кілька місяців обговорює питання звільнення Сухаревського з посади. Полковник став очільником Сил безпілотних систем з моменту його створення у 2024 році.

«Який саме з армійських корпусів має очолити Вадим Сухаревський, не називають. Зараз вони створені у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Морській піхоті Військово-морських сил ЗСУ», – йдеться в матеріалі.

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру».

На початку квітня цього року Збройні сили України перейдуть на корпусну систему. Це суттєво допоможе покращити ефективність застосування військ.

Нагадаємо, у червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня, перший наказав стріляти в бойовиків на ураження.

Згодом президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».

До слова, рекрутинг до Сил безпілотних систем триває безперебійно, однак охочих вступити – недостатньо.

Раніше Сухаревський заявляв, що українські військові почали збивати російські ударні безпілотники типу Shahed FPV-дронами.

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Теги: Вадим Сухаревський звільнення

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